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Главная » Деньги » Международные валютные резервы Украины превысили $18 млрд, – НБУ
Международные валютные резервы Украины превысили $18 млрд, – НБУ
Фото: Kvedomosti.com

Международные валютные резервы Украины превысили $18 млрд, – НБУ

За месяц сумма выросла на $240 млн

21.09.17 165
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Международные валютные резервы Украины на 1 сентября 2017 года составили $18,035 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национальный банк Украины.

По сравнению с показателями на 1 августа текущего года показатели выросли на $240 млн.

В Нацбанке отметили, что $14 млрд от общей суммы хранятся в иностранной валюте, около $1 млрд хранится в золоте, остальная часть резервных средств отведены на специальные права заимствования и резервную позицию МВФ.

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