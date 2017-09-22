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Главная » Деньги » В ЕС намерены усилить ответственность за криптовалютные преступления

В ЕС намерены усилить ответственность за криптовалютные преступления

В ЕС намерены усилить ответственность за криптовалютные преступления
Фото: twitter.com/YourBTCC

Для этого предлагается создать агентство кибербезопасности

22.09.17 19
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В Европейском Союзе заявили о намерении ввести новую директиву, которая предусматривает санкции за цифровые преступления. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на CoinDesk.

Согласно информации, такая инициатива связана с недавними нападениями с вымогательством в регионе и за рубежом. Предлагается создать европейское агентство кибербезопасности, которое будет регулировать данный вопрос. 

"Предлагаемая директива укрепит способность правоохранительных органов бороться с этой формой преступности, расширив сферу охвата преступлений, связанных с информационными системами, ко всем платежным операциям, включая транзакции через виртуальные валюты", – пояснили в Еврокомиссии. 

Помимо этого, возможны изменения в правилах ЕС, касающихся криптоконверсий. Официальные лица подчеркнули, что на данный момент в криминальной статье "мошенничество с неденежными платежами" в ЕС не учитываются преступления, связанные с технологией, а также не отражают сегодняшние реалии. 

Напомним, правила о криминализации неденежного мошенничества изложены в Рамочном решении 2001/413/JHA Совета и действуют с 2001 года. 

Криптовалюта – вид цифровой валюты. Ее функционирование происходит децентрализовано в компьютерной сети. Крупнейшими площадками торгов для различных криптовалют является BTC-e, Coinbase, Mcxnow, Cryptsy и Vircurex. Большими площадками, ориентированными только на Bitcoin, являются Bitfinex, BitStamp и BTC China.

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