В НБУ заговорили о рисках роста цен

Инфляционная цель Национального банка Украины на конец 2017 года остается 8% с отклонениями в 2%, однако есть определенные риски недостижения таких показателей. Об этом в ходе Украинского финансового форума в Одессе заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает Укринформ.

"Наша цель по инфляции (на конец года, – ред.) – это 8% с отклонениями в 2%, но есть определенные риски, что мы не достигнем этой цели. Однако мы видим существенное снижение инфляции", – сказал Чурий.

Ранее сообщалось, что, начиная с мая, инфляция превышает первоначальные прогнозы НБУ, поэтому вероятность отклонения от центральной точки целевого диапазона (8 плюс минус 2%) более существенна, чем предусматривает текущий прогноз на уровне 9,1%.