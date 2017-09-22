НБУ не признает Bitcoin валютой и платежным средством

Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема, - считают в Нацбанке

Национальный банк Украины определился со статусом Bitcoin, в результате не признав ее ни валютой, ни платежным средством.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий на Ukrainian Financial Forum, сообщает Financial Club.

"Мы можем сказать что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством", - заявил Чурий.

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Национальный банк также предупреждает о рисках мошенничеств.

"Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены только тем, что люди могут потерять деньги (инвестируя в них, - ред.) и мошенничеством, которое может быть с ними", - заявил Чурий.

Такую позицию поддержал и глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

"Нет ни одного информационного сопровождения, отсутствует какая-либо защита прав инвесторов", - добавил он.

Напомним, швейцарцам разрешили платить налоги биткоинами.