В Украине стартует перерасчет "зимних" субсидий

На следующей неделе в Украине начнется процесс расчета размера зимней субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Согласно сообщению, субсидия назначается на год - с мая до мая следующего года. Ее размер рассчитывается - отдельно на летний период, отдельно на зимний - исключительно на основе доходов фактически проживающих в квартире лиц.

"Если помощь в мае назначена, в октябре ее размер автоматически рассчитают на новый отопительный сезон. Никаких документов субсидиантам повторно подавать не нужно", - говорится в сообщении.

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Напомним, жителям Украины в январе-августе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму более 2,8 миллиарда гривен, что на 22,3% превышает аналогичный показатель 2016 года.

