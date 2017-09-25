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Главная » Деньги » В Японии провели самую крупную приватизацию с начала века

В Японии провели самую крупную приватизацию с начала века

В Японии провели самую крупную приватизацию с начала века
Фото: The Japan Times

Проданы акции компании Japan Post Holdings Co, объединяющей почтовые, банковские и страховые активы

25.09.17 197
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Правительство Японии выручило около $11,6 млрд (1,3 трлн иен), продав долю в Japan Post Holdings Co, объединяющей почтовые, банковские и страховые активы. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Bloomberg.

В 2015 году правительство Японии уже продавало акции Japan Post – банковского и страхового подразделений компании – за 1,4 трлн иен.

Теперь правительство продолжило приватизацию гиганта почтовых и финансовых услуг – частично для финансирования реконструкции районов на северо-востоке страны, пострадавших от землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Заказы от зарубежных инвесторов и внутренних инвесторов в два раза превысили объем предлагаемых акций. Около 80% размещаемых акций было предложено японским инвесторам, в основном физическим лицам, остальные – институциональным инвесторам за рубежом.

Эта сделка стала крупнейшим публичным размещением акций одной компании в Японии с момента продажи акций Nippon Telegraph & Telephone Corp. на 1,59 трлн иен в 1999 году.

Japan Post является одним из самых крупных работодателей Японии. В компании работает около 200 тыс. человек в 24 тыс. офисах и филиалах по всей стране. Банковское подразделение компании – Japan Post Bank – является наибольшим в стране банком по объему депозитов, страховое подразделение – Japan Post Insurance Co. – лидером в сфере страхования жизни.

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