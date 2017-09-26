Украина завершила размещение евробондов на $3 миллиарда

Украина успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на $3 млрд, в результате чего на счета Государственной казначейской службы поступили средства в объеме $1,32 млрд.

Также завершена операция по выкупу облигаций внешних госзаймов со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,68 млрд, чтобы снизить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению госдолга, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Минфин напомнил, что средства от нового выпуска, поступившие на счета Госказначейства, будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета.

Напомним, 18 сентября поздно вечером президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд на 15 лет. Согласно утвержденным Кабинетом министров условиям размещения еврооблигаций, их погашение будет проводиться равными частями по 25% номинала, а процентный доход будет выплачиваться ежегодно, начиная с 25 марта 2018 года, по ставке 7,375% годовых. По предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам $64,196 млрд.