Украина завершила размещение евробондов на $3 миллиарда

Украина успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на $3 млрд, в результате чего на счета Государственной казначейской службы поступили средства в объеме $1,32 млрд.
Также завершена операция по выкупу облигаций внешних госзаймов со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,68 млрд, чтобы снизить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению госдолга, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Минфин напомнил, что средства от нового выпуска, поступившие на счета Госказначейства, будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета.
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Напомним, 18 сентября поздно вечером президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд на 15 лет. Согласно утвержденным Кабинетом министров условиям размещения еврооблигаций, их погашение будет проводиться равными частями по 25% номинала, а процентный доход будет выплачиваться ежегодно, начиная с 25 марта 2018 года, по ставке 7,375% годовых. По предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам $64,196 млрд.