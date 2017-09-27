Временный глава Укрзализныци будет получать 1,2 миллиона гривен в месяц

Исполняющий обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов будет получать зарплату в размере 500 тыс. гривен и ежемесячное вознаграждение в размере 714,6 тыс. гривен после согласования его контракта как члена правления ПАО Кабинетом Министров.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, передают "Украинские новости".

Кабмин уполномочил госсекретаря Министерства экономического развития и торговли Алексея Перевезенцева заключить контракт с Кравцовым как членом правления "Укрзализныци". В соответствии с условиями контракта, Кравцову определена ежемесячная заработная плата в размере 500,2 тыс. гривен. Контрактом также оговорено, что в случае исполнения членом правления обязанностей главы правления общества, ему ежемесячно начисляется вознаграждение в размере 714,6 тыс. гривен.

Напомним, 9 августа Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы Укрзализныци.

Зарплата Войцеха Балчуна на посту руководителя Укрзализныци составляла 463 тыс. грн в месяц без учета премий.