В НБУ считают, что гривна дешевеет от хорошей жизни

Во всем, якобы, виноваты импортеры и СМИ

Смещение графика получения Украиной финансирования по программе сотрудничества с Международным валютным фондом в настоящее время никоим образом не влияет на валютный рынок страны.

Такое заявление сделал заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе традиционного совещания с руководителями крупнейших банков.

Как сообщается на сайте НБУ, Чурий отметил, что на рынок влияют объемы поступлений от экспорта и психологические факторы.

"Наблюдается рост объемов импорта на фоне оживления экономики. Кроме того, спекуляции в СМИ относительно ожидаемой осенью девальвации гривны влияют на настроения населения, что в сентябре уже увеличило объемы покупки иностранной валюты, несмотря на тенденции, которые наблюдались с начала года", - сказал он.

Чурий подтвердил намерения регулятора продолжить постепенную валютную либерализацию.

Напомним, НБУ опасается неконтролируемого роста цен.