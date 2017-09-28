Украине удалось избежать дефолта

Выход Украины на рынок еврооблигаций и привлечение $3 млрд избавили страну от риска дефолта в 2019-2020 годах. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНИАН.

"Я, как министр финансов, должен снять риск дефолта в 19-20 годах, и мы этого достигли, это нужно было сделать", – сказал Данилюк.

Выпуск евробондов Украины на $3 млрд под 7,375% годовых стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств.

Кроме того, эта сделка стала первым самостоятельным выходом Украины на внешние рынки капитала после Революции достоинства без гарантий США, как было в 2014-2016 годах, и без политических договоренностей, как в 2013 году при получении "кредита Януковича".

Напомним, о проведении сделки сообщил 18 сентября поздно вечером президент Украины Петр Порошенко.

По информации Минфина, еврооблигации выкупили инвесторы из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и континентальной Европы.

Эксперты считают, что проведенное размещение снизит долговую нагрузку на Украину на ближайшие годы, однако не избавляет Украину от необходимости оставаться в программе с Международным валютным фондом.