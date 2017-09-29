Субсидии будут автоматически переоформлены для 7,5 миллиона семей украинцев

Не нужно подавать никаких новых обращений или документов

Субсидии на новый отопительный сезон будут автоматически переназначены для 7,5 млн семей, получавших субсидии в прошлом сезоне.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.

"Никаких революционных изменений в системе начисления и назначения субсидий не будет. Идут изменения, которые только улучшают систему субсидий и делают ее еще проще для людей. Самое главное, что тем людям, которые уже есть в системе субсидий, а это 7,5 миллиона семей, переназначение субсидий произойдет автоматически", - сказал он.

Гражданам, уже получавшим субсидию, не нужно подавать никаких новых обращений или документов. Управления соцзащиты все сделают самостоятельно, в автоматическом режиме.

"И любые изменения в финансовом состоянии семьи тоже отслеживаются в автоматическом режиме. Уже налажен нормальный обмен информацией с ГФС и Пенсионным фондом, и этот обмен также происходит автоматически", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 октября вводит новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги, согласно которому при назначении субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II кварталы этого года.