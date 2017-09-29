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Главная » Деньги » Субсидии будут автоматически переоформлены для 7,5 миллиона семей украинцев

Субсидии будут автоматически переоформлены для 7,5 миллиона семей украинцев

Субсидии будут автоматически переоформлены для 7,5 миллиона семей украинцев
Фото: ukrafoto.com

Не нужно подавать никаких новых обращений или документов

29.09.17 841
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Субсидии на новый отопительный сезон будут автоматически переназначены для 7,5 млн семей, получавших субсидии в прошлом сезоне.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.

"Никаких революционных изменений в системе начисления и назначения субсидий не будет. Идут изменения, которые только улучшают систему субсидий и делают ее еще проще для людей. Самое главное, что тем людям, которые уже есть в системе субсидий, а это 7,5 миллиона семей, переназначение субсидий произойдет автоматически", - сказал он.

Гражданам, уже получавшим субсидию, не нужно подавать никаких новых обращений или документов. Управления соцзащиты все сделают самостоятельно, в автоматическом режиме.

"И любые изменения в финансовом состоянии семьи тоже отслеживаются в автоматическом режиме. Уже налажен нормальный обмен информацией с ГФС и Пенсионным фондом, и этот обмен также происходит автоматически", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 октября вводит новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги, согласно которому при назначении субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II кварталы этого года.

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