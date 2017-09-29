Южная Корея запретила операции с криптовалютами

Финансовый регулятор Южной Кореи запретил проведение ICO. Запрет распространяется на все виды криптовалют. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на RNS.
Теперь южнокорейские компании не смогут привлекать средства с помощью данного инструмента.
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи посчитала, что привлечение средств при помощи ICO в криптовалютах без должных инструментов контроля над процессом создает угрозу роста числа финансовых махинаций на рынке.
Регулятор также добавил, что к нарушителям данного запрета будут применены "жесткие меры", не уточнив, какие именно.
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Напомним, ранее полный запрет на ICO был введен в Китае, жесткие ограничения по отношению к данному инструменту привлечение финансовых средств действуют в США.