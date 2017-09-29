Южная Корея запретила операции с криптовалютами

Комиссия по финансовым услугам решила, что криптвалюта создает угрозу роста финансовых махинаций

Финансовый регулятор Южной Кореи запретил проведение ICO. Запрет распространяется на все виды криптовалют. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на RNS.

Теперь южнокорейские компании не смогут привлекать средства с помощью данного инструмента.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи посчитала, что привлечение средств при помощи ICO в криптовалютах без должных инструментов контроля над процессом создает угрозу роста числа финансовых махинаций на рынке.

Регулятор также добавил, что к нарушителям данного запрета будут применены "жесткие меры", не уточнив, какие именно.

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Напомним, ранее полный запрет на ICO был введен в Китае, жесткие ограничения по отношению к данному инструменту привлечение финансовых средств действуют в США.