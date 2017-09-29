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Главная » Деньги » Глава МВФ не считает криптовалюты угрозой для центробанков

Глава МВФ не считает криптовалюты угрозой для центробанков

Глава МВФ не считает криптовалюты угрозой для центробанков
Кристин Лагард  / Фото: wetindeyonline.com

Лагард сравнила нынешнее отношение к криптовалютам с отношением к персональным компьютерам на заре их появления

29.09.17 124
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Биткойн и другие криптовалюты не несут в себе угрозы для мировых центробанков и фиатных валют. Такое мнение высказала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает Интерфакс-Украина.

Несмотря на то, что в настоящее время они являются "слишком волатильными, слишком рискованными, слишком энергоемкими", со временем это может измениться.

"Многие криптовалюты слишком непрозрачны для регуляторов, некоторые подвергаются хакерским атакам, – отметила Лагард. – Однако многое из этого обусловлено техническими проблемами, которые могут быть решены со временем".

"Еще какое-то время назад некоторые эксперты считали, что персональные компьютеры никогда не будут приняты или что планшеты будут использоваться только как дорогие кофейные подносы. Поэтому, я думаю, не слишком умно отвергать виртуальные валюты", – заявила она.

Центробанки и финансовые институты по всему миру все внимательнее следят за быстрорастущим рынком цифровых валют, а также приглядываются к технологии блокчейн, на которой основаны криптовалюты.

Ранее Банк Англии заявил, что исследует возможность использования этой технологии для создания цифрового эквивалента фунта стерлингов.

Лагард предположила, что блокчейн-технология может однажды быть использована МВФ в системе распределения специальных прав заимствования (SDR). В настоящее время в расчет корзины SDR входят пять валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена и юань), сообщило агентство Bloomberg.

"Это не надуманное предположение", – сказала она.

По мнению Лагард, люди в какой-то момент начнут отдавать предпочтение виртуальным валютам, поскольку владеть ими станет "проще и безопаснее, чем банкнотами, особенно в отдаленных регионах, а также потому, что эти валюты могут со временем стать более стабильными".

Ранее глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон резко высказался в отношении биткойна, назвав криптовалюту "мошенничеством".

Зампредседателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Витор Констансио заявил, что биткойн является не валютой, а "тюльпаном", проведя аналогию с 17-м веком, когда в Нидерландах был отмечен кратковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов, завершившийся крахом.

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