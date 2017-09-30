В Украине 70% всех неработающих кредитов сконцентрированы в госбанках, – Данилюк

В государственных банках Украины сконцентрированы 70% всех неработающих (NPL) кредитов. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает ZN.UA.

По его словам, Минфин после национализации Приватбанка является владельцем 55% банковской системы.

"Поэтому возобновление кредитования является также и нашей задачей. Хотелось бы, чтобы государственные банки стали образцом для других. Что для этого нужно? Ну, во-первых, нужно признать очевидную проблему – большую долю неработающих кредитов в портфелях госбанков. Под них формируются резервы, а этот ресурс мог бы быть использован для нового кредитования. Во-вторых, нужно усиливать защиту прав кредиторов", – отметил Данилюк.

"Сейчас 70% всех неработающих кредитов сконцентрированы в государственных банках, и это очень серьезная проблема, решение которой является условием для возобновления кредитования. Этот вопрос надо решать", – подчеркнул глава Минфина.

Данилюк озвучил несколько вариантов, как это сделать.

"Сейчас мы разрабатываем соответствующий проект с участием японских советников, которые помогают нам проанализировать 50 крупнейших NPL-заемщиков каждого государственного банка. Мы столкнулись с очень серьезным сопротивлением. Многих устраивает, как оказалось, статус-кво", – отметил он.

По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы японские консультанты "зашли в банки", проанализировали состояние, сделали выводы, рассказали о своем видении решения проблем.

"У наших японских коллег, особенно у той команды, которую мы сейчас привлекли к сотрудничеству, есть огромный опыт работы с этой проблемой, и они действительно могут нам помочь. И эти эксперты официально приглашены украинским правительством", – сказал Данилюк.

Министр подчеркнул, что несколько бизнес-групп в прошлом много лет "откровенно паразитировали на государственных банках Украины".

Неработающий кредит - это задолженность, которая не погашается заемщиком в соответствии с начальными условий договора.