Сегодня вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины

Дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины, окончательно утвержденные Европарламентом 13 сентября, вступили в силу 1 октября, за исключением либерализации экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы - эти преференции вступят в силу 1 января.

Об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем и торгового представителя Украины Натальи Микольской, передают СМИ.

"Это хорошая новость для украинских экспортеров. Несколько важных сельскохозяйственных и промышленных товаров теперь будут иметь лучший доступ на рынок ЕС, поскольку их можно экспортировать без применения таможенных пошлин. Это является важным признаком продолжающейся, ощутимой экономической и политической поддержки ЕС для украинского народа, государства и его реформ", - говорится в заявлении.

При этом представители исполнительной власти Украины и ЕС отметили, что торговые преференции увеличат объем сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой не нужно будет платить таможенные сборы, а также ускорят отмену пошлин для ряда промышленных товаров.

Согласно заявлению, с точки зрения сельскохозяйственной продукции, Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС большие объемы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса, ячменной крупы и гранул.

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Кроме того, преференции создадут возможности экспорта без применения таможенных пошлин больших объемов переработанных помидоров, натурального меда и виноградных соков в ЕС.

Торговые преференции также будут способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.

Напомним, 13 сентября в Европейском парламенте подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций. Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией. Мочевина из предложений исключена.

Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.