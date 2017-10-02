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Главная » Деньги » В госбюджете насчитали лишние деньги

В госбюджете насчитали лишние деньги

В госбюджете насчитали лишние деньги
http://nashaukrainalj.livejournal.com

Мы работаем лучше, чем считаем

02.10.17 730
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Государственный бюджет Украины за январь-август 2017 года выполнен с профицитом на уровне 38,470 млрд грн против 42,936 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Доходы госбюджета за этот период составили 527,589 млрд грн, расходы – 489,077 млрд грн.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-август 2017 года выполнен с профицитом на уровне 68,645 млрд грн против 11,288 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.

Доходы сводного бюджета за этот период составили 667,157 млрд грн, расходы – 598,288 млрд грн.

Напомним, дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 млрд грн, или 2,9% ВВП. Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предполагает доходы в размере 771 млрд грн, расходы – 841 млрд грн, предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.

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