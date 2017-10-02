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Главная » Деньги » Коммуналка в следующем году вырастет на 20%, - Кабмин

Коммуналка в следующем году вырастет на 20%, - Кабмин

Коммуналка в следующем году вырастет на 20%, - Кабмин
рисунок: Марина Туровская

А потом - еще два года по 20%

02.10.17 568
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Министерство экономического развития и торговли опубликовало консенсус-прогноз, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%.

В 2019 году предположительный рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию - на 17,5%.

В 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию может составить 10%, на горячую воду и отопление - 19%.

Ранее в правительстве неоднократно заявляли, что повышения тарифов на газ в отопительном сезоне 2017/2018 не будет.

С 1 мая 2016 года Кабмин установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Именно по такой цене облгазы продавали газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года.

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