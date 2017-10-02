Долги украинцев растут

Пока Украина больше берет, чем отдает. Но отдавать все равно придется, и чем позже, тем больше

Государственный и гарантированный государством долг Украины за август 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на $0,5 млрд, или на 0,7%, - до $76,56 млрд по состоянию на 31 августа.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период сократилась на 12,82 млрд грн, или на 0,7%, - до 1,958 трлн грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно приведенным данным, с начала года - за январь-август - государственный и гарантированный государством долг вырос на 7,9% в долларовом эквиваленте, на 1,5% - в гривневом эквиваленте.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-июль вырос на 7,2% - до $75,01 млрд в долларовом эквиваленте, на 2,1% - до 1,957 трлн грн в гривневом эквиваленте.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн.