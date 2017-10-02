Украина должна вкладчикам Сбербанка бывшего СССР почти 108 млрд грн

Украина имеет обязательства перед вкладчиками Сбербанка бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР) на 107,65 млрд гривен. Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 года, передают Українськi Новини.
Начиная с 1996 года, когда был принят закон "О госгарантиях возобновления сбережений граждан Украины", вкладчикам было выплачено всего 10,6 млрд из более чем 131 млрд гривен.
Выплаты происходили в 2008 и 2012 годах на 6,1 млрд гривен и 4,5 млрд гривен соответственно.
Согласно оборотно-сальдовому балансу Ощадбанка, денежная компенсация сбережений граждан Украины в ОАО "Сбербанк" (СССР) составляет 108 млрд гривен на 1 сентября 2017 года.