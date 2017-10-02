Украина должна вкладчикам Сбербанка бывшего СССР почти 108 млрд грн

Вкладчикам было выплачено всего 10,6 млрд из более чем 131 млрд гривен

Украина имеет обязательства перед вкладчиками Сбербанка бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР) на 107,65 млрд гривен. Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 года, передают Українськi Новини.

Начиная с 1996 года, когда был принят закон "О госгарантиях возобновления сбережений граждан Украины", вкладчикам было выплачено всего 10,6 млрд из более чем 131 млрд гривен.

Выплаты происходили в 2008 и 2012 годах на 6,1 млрд гривен и 4,5 млрд гривен соответственно.

Согласно оборотно-сальдовому балансу Ощадбанка, денежная компенсация сбережений граждан Украины в ОАО "Сбербанк" (СССР) составляет 108 млрд гривен на 1 сентября 2017 года.