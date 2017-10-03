Зима в Украине может затянуться до следующих выборов, — управляющий директор ЕБРР Франсис Малиж

КТО ОН управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу ПОЧЕМУ ОН курирует инвестиции ЕБРР в украинские государственные и муниципальные программы

Зарубежные эксперты отмечают перемены к лучшему в нашей стране, которые обедневшие украинцы в большинстве своём склонны не замечать. Перед Украиной сейчас открывается окно возможностей, которое важно не упустить. Однако некоторые шаги украинских властей не радуют системных инвесторов.

Корреспондент Фокуса расспросил управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Франсиса Малижа о главных успехах и рисках украинского финсектора за последние несколько лет. ЕБРР — один из главных инвесторов в экономику страны. Поэтому к мнению банка отечественные чиновники волей-неволей вынуждены прислушиваться.

О ходе украинских реформ за последние три года

— В Украине стали возможны вещи, которые многие из нас считали невозможными. Когда я приехал сюда как руководитель ЕБРР, у нас состоялась встреча, касающаяся банковского сектора, который тогда был в ужасном состоянии. Моя команда сказала, чтобы я даже и не думал, что можно каким-либо образом подключить власть к разрешению ситуации с ПриватБанком, так как этот вопрос никогда не будет решён и национализация не состоится. Одни из наилучших экспертов говорили именно так. Это казалось невозможным, но всё-таки случилось. И это не единственное направление, где мы видим прогресс в Украине.

"Скоро страна перейдёт в режим предвыборной борьбы и наступит зимний период"

Если бы мне кто-нибудь сказал три года назад, на каком этапе реформ вы будете сейчас, я бы назвал этого человека мечтателем. Можно привести в пример то, что было сделано с ценами на газ. Ранее существовала большая разница между стоимостью газа для домохозяйств и бизнеса. Теперь, когда цены одинаковы, целый сектор коррупционных компаний, которые на этом наживались, попросту вымер. И правительство можно только похвалить за успехи в этом направлении.

О большой приватизации

— В Верховную Раду скоро поступит закон о приватизации. Это хороший закон, создать который помогли международные финансовые учреждения. Если он будет принят, изменится весь процесс приватизации, который обычно заканчивался ничем. Например, Одесский припортовый завод безуспешно пытались приватизировать дважды. Теперь это будут делать по-другому, для чего закон даст хорошую основу.

О риске замораживания реформ

— Благодаря успешной эмиссии бондов ситуация для Украины улучшилась. И это означает ослабление давления по поводу проведения реформ. Скоро страна перейдёт в режим предвыборной борьбы и наступит зимний период. Но зима может затянуться дольше, чем на 3 месяца, до следующих выборов, до которых осталось 18 месяцев. Наша задача вместе с реформаторами в правительстве не допустить такого развития событий. Независимые члены Нафтогаза недавно подали в отставку, и это был откат назад. Этот кризис нужно разрешить. Мы над этим работаем и надеемся, что его можно превратить в прогресс. Но не нужно сейчас сдаваться и забывать про Украину. Наоборот, нужно консолидировать усилия.