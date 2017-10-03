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Главная » Деньги » Украинский экспорт в США за два месяца вырос более чем в два раза, - МЭРТ

Украинский экспорт в США за два месяца вырос более чем в два раза, - МЭРТ

Украинский экспорт в США за два месяца вырос более чем в два раза, - МЭРТ
Фото: ckp.in.ua

Товарооборот между двумя странами увеличился на 62%

03.10.17 194
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Экспорт украинских товаров в США за 7 месяцев 2017 года вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"За 7 месяцев 2017 года двусторонний товарооборот между странами вырос на 62% и составил $ 2 млрд. Экспорт товаров из Украины в США вырос в 2,2 раза и составил $ 471 млн. Доминировали поставки черных металлов - 53% и изделий из черных металлов - 6%; оборудования - 7%; частей летательных аппаратов - 5%; меда - 4%; руды - 4%; оптических приборов - 3%", - отметили в МЭРТ.

Сильнее всего вырос экспорт сельскохозяйственной продукции, который  увеличился на 97,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $ 41,0 млн.

Также сообщается, что за 6 месяцев 2017 года в экономику Украины привлечено $ 537 млн инвестиций из США. Самый большой объем привлечен к предприятиям в сферах оптовой и розничной торговли - 25%; промышленности - 23%; операций с недвижимым имуществом - 13%; строительства - 9%; профессиональной, научной и технической деятельности - 8%; финансовой и страховой деятельности - 6%.

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