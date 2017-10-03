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Главная » Деньги » Пенсии с 1 октября могут вырасти выше запланированного уровня

Пенсии с 1 октября могут вырасти выше запланированного уровня

Пенсии с 1 октября могут вырасти выше запланированного уровня
fysinc.com

Увеличение выплат может составить не 60 гривен, а 140

03.10.17 2127
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Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября 2017 года может вырасти до 1 452 гривен, а не до 1 373 гривен, как планировалось ранее.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Павла Розенко в Twitter.

"Сегодня (2 октября – ред.) на совещании с народными депутатами, с руководителями фракций, на котором обсуждалась пенсионная реформа, было принято еще одно важное решение: что мы готовы, и у нас есть для этого ресурс, чтобы с 1 октября минимальный размер пенсии вырос не до 1 373 гривен, как планировалось ранее, а чтобы минимальный размер пенсии вырос до 1 452 гривен", - сообщил вице-премьер-министр вечером 2 октября в эфире одного из радиоканалов.

Как сообщает Правительственный портал со ссылкой на Павла Розенко, повышение пенсионных выплат станет возможным в случае принятия Верховной Радой пенсионной реформы.

"То есть, минимальная пенсия может вырасти не на 60 гривен, а на 140. А это означает, что 8 миллионов пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной, получат более существенное повышение", - сказал Розенко.

Напомним, средний размер пенсии в Украине в сентябре 2017 года составил 1 886,78 гривны.

Ранее в парламенте назвали размер минимальной пенсии после реформы.

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