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Главная » Деньги » Всемирный банк посоветовал, как снизить стоимость займов для Украины
Всемирный банк посоветовал, как снизить стоимость займов для Украины
Фото: ТСН

Всемирный банк посоветовал, как снизить стоимость займов для Украины

Необходимо провести земельную реформу и отменить мораторий на продажу земли уже с 1 января 2018 года

03.10.17 80
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Ускорение проведения в Украине земельной реформы и других преобразований для сокращения бюджетного дефицита позволят нашей стране уже в следующем году занимать средства на международных рынках под 5% годовых. Такое заявление сделал ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан в ходе презентации обновленного прогноза для Украины, передает УНИАН.

За последние два года наша страна достигла многого, однако нужно ускорить проведение земельной, пенсионной, образовательной и медицинской реформ, чтобы не оставаться на месте, и времени для этого не так уж много.

"Нужно сделать больше. Реформы, о которых мы говорим, – если они не будут проведены за следующие несколько месяцев, то ситуация ухудшится. Если это будет сделано, то рост (экономики, – ред.) будет 4%, и уже в следующем году Украина сможет провести эмиссию евробондов на международных рынках, при этом придется платить не 7%, а только 5%", – сказал Хан.

Согласно материалам Всемирного банка, его эксперты считают целесообразным безотлагательно представить на рассмотрение Верховной Рады законопроект об открытии рынка земли, чтобы отменить мораторий на продажу земли уже с 1 января 2018 года.

Также во Всемирном банке отметили, что землевладельцы должны быть проинформированы о своих правах и иметь возможность ими воспользоваться, при этом требуется регистрация государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, срок которого по решению Верховной Рады, принятому в октябре 2016 года, истекает в 2017 году.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, включая развитие рынка сельскохозяйственных земель.

В настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель.

В рамках проекта госбюджета Украины на 2018 год Кабинет министров предлагает провести общенациональную (всеукраинскую) нормативную денежную оценку земель сельскохозяйственного назначения одновременно на всей территории страны.

Украина в сентябре успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на $3 млрд под 7,375% годовых. Этот выпуск стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств.

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