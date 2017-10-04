ЕС оштрафовал Amazon на 250 млн евро

Европейская комиссия обязала американскую компанию Amazon выплатить 250 млн евро налогов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В Европейском союзе заявили, что компания получила несправедливое налоговое преимущество в Люксембурге. В ЕС подчеркнули, что Amazon позволили платить значительно меньше налогов, чем другим компаниям. В соответствии с правилами государственной помощи Евросоюза, это незаконно.

"Люксембург дал Amazon нелегальное налоговое преимущество. Как результат, почти три четвертых доходов Amazon не облагались налогами, – объяснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. – Государства-члены не могут предоставлять международным компаниям избирательные налоговые льготы, которые недоступны другим".

Вестагер подчеркнула, что Amazon заплатила в четыре раза меньше налогов, чем другие компании Люксембурга.