Нацбанк допускает пересмотр графика докапитализации банков

Национальный банк Украины допускает пересмотр графика докапитализации банков. Об этом сообщила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.
"В настоящее время НБУ ведет переговоры с МВФ относительно возможности пересмотра графика повышения минимального уровня уставного капитала", – сказала она, выступая 4 октября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
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Ранее сообщалось, что в Украине 27 из 60 крупнейших банков, по которым Национальный банк проводил диагностику в 2015-2016 годах, продолжают докапитализацию.