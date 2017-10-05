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Главная » Деньги » Международные финансовые резервы России неумолимо сокращаются

Международные финансовые резервы России неумолимо сокращаются

Международные финансовые резервы России неумолимо сокращаются
Фото: Poliksal.ru

Только за две недели РФ не досчиталась 3,5 млрд долларов

05.10.17 1840
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Объем международных резервов РФ с 22 по 29 сентября 2017 года уменьшился на $3,1 млрд — с $427,1 млрд до $424 млрд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.

Неделей ранее резервы сократились на $500 млн.

Как поясняет регулятор, резервы уменьшились "вследствие отрицательной переоценки и снижения остатков средств на счетах Минфина России, которые были частично скомпенсированы монетизацией золота и возвратом банками-резидентами ликвидности в иностранной валюте".

Сообщается, что за 2016 год международные резервы резервы ЦБ выросли на 2,5% с $368,399 млрд на 1 января 2016 года до $377,741 млрд на 1 января 2017 года.

Напомним, Украина должна более 75 млрд долларов.

 

 

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