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Главная » Деньги » В Швейцарии университет начал принимать оплату за обучение в биткоинах

В Швейцарии университет начал принимать оплату за обучение в биткоинах

В Швейцарии университет начал принимать оплату за обучение в биткоинах
Фото из открытых источников

В университете активно изучается технология блокчейна

08.10.17 28
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Студенты швейцарского Университета прикладных наук, расположенного в Люцерне, теперь смогут оплатить учебу криптовалютой Bitcoin. Об этом сообщает Insider.Pro.

В университете активно изучается технология блокчейна, что и способствовало решению о приеме платежей в биткоинах.

Процессинг будет осуществлять стартап Bitcoin Suisse AG. Именно они возьмут на себя риски, связанные с колебаниями курса криптовалюты.

Пла­те­жи в бит­ко­и­нах будут кон­вер­ти­ро­вать­ся в ва­лю­ту Швей­ца­рии каж­дую неде­лю или еже­днев­но, при до­сти­же­нии по­ро­га в 10 тысяч швей­цар­ских фран­ков. Ко­мис­сия со­ста­вит 1%.

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