В Швейцарии университет начал принимать оплату за обучение в биткоинах

Студенты швейцарского Университета прикладных наук, расположенного в Люцерне, теперь смогут оплатить учебу криптовалютой Bitcoin. Об этом сообщает Insider.Pro.
В университете активно изучается технология блокчейна, что и способствовало решению о приеме платежей в биткоинах.
Процессинг будет осуществлять стартап Bitcoin Suisse AG. Именно они возьмут на себя риски, связанные с колебаниями курса криптовалюты.
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Платежи в биткоинах будут конвертироваться в валюту Швейцарии каждую неделю или ежедневно, при достижении порога в 10 тысяч швейцарских франков. Комиссия составит 1%.