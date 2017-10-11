Кто бы это ни был. Чего ждут финансисты от нового главы Нацбанка

Фокус выяснил у топов крупнейших банков, отраслевых объединений и авторитетных экономистов, чем, на их взгляд, должен заняться новый хозяин кресла в Нацбанке

Формальным главой НБУ остаётся Валерия Гонтарева. С 11 мая и по сей день она в отпуске. Впрочем, как уверяют в Нацбанке, Гонтарева никак на ситуацию не влияет и к исполнению обязанностей не вернётся. Это понять нетрудно. Финансисты предпочитают говорить об экс-главе НБУ либо хорошо, либо вообще никак. Простым же украинцам эпоха Гонтаревой запомнилась прежде всего троекратной девальвацией гривны, "банкопадом" и скандалами вокруг банков "Михайловский", "Хрещатик", Платинумбанк и многих других. Недовольные до сих пор устраивают пикеты перед НБУ.

Недавно глава финансового комитета ВР Сергей Рыбалка обратился к президенту с просьбой как можно скорее назначить нового главу НБУ. Среди наиболее вероятных кандидатур чаще всего называют предправления Райффайзенбанка Аваль Владимира Лавренчука, нынешнего и. о главы НБУ Якова Смолия и экс-предправления ПриватБанка Александра Шлапака. Уже около года ходят разговоры и о том, что в НБУ может вернуться Арсений Яценюк. Несмотря на неоднозначную репутацию, у него неплохой профессиональный бэкграунд.

Впрочем, финансистов больше интересует не личность главы НБУ, а его действия. Поэтому Фокус выяснил у топов крупнейших банков, отраслевых объединений и авторитетных экономистов, чем, на их взгляд, должен заняться новый хозяин кресла в Нацбанке.

Контролировать инфляцию

Период руководства Нацбанком Валерией Гонтаревой запомнится украинцам двузначной инфляцией. В 2015 году этот показатель достиг угрожающего значения в 43,3%, но уже в 2016-м снизился до 12,4%. В последующие несколько лет в НБУ обещали обуздать инфляцию до значений, комфортных для экономики и граждан.

"НБУ начал работать в режиме инфляционного таргетирования, однако это длительный процесс, и сейчас важно его продолжать и совершенствовать", — говорит председетель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач. Речь идёт о политике регулятора, которая нацелена на сохранение ценовой стабильности, а не на удержание курса национальной валюты, как это практиковалось ранее.

43% достигла инфляция в 2015 году

Как объясняет заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко, новому главе НБУ нельзя допустить накопления новых дисбалансов текущего счёта, финансируя их посредством долгов и сжигания золотовалютных резервов, тогда как равновесие такое шаткое, а резервы не покрывают импорт и краткосрочные внешние долги государства.

Да и установленный на 2017 год целевой диапазон инфляции (8% +/- 2 п.п.) удержать будет непросто. В НБУ признают, что инфляция с лета идёт выше прогнозируемой траектории. Борьба с ней станет главным вызовом для нового главы НБУ.

Разобраться с госбанками

Одним из итогов пребывания Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ стало доминирование доли государства на банковском рынке. К этому привела национализация крупнейшего банка страны — ПриватБанка в декабре 2016 года. Как утверждает директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, рыночная доля государства может ещё больше увеличиться, если депутаты поддержат законопроект №6061, который фактически открывает перед Укрпочтой двери на банковский рынок.

"Национализация ПриватБанка была неизбежным шагом, но сейчас очень важно начать процесс реструктуризации и приватизации госбанков, играющих слишком большую роль в экономике Украины", — оценивает ситуацию глава Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Иван Миклош. Напомним: кроме национализированного ПриватБанка в собственности государства находятся Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк.

Снижение доли госсобственности в банковском секторе — задача не из лёгких. "Было сказано много слов о стратегии, о специализации, о приватизации, но пока всё выглядит как сохранение статус-кво, без какого-то внятного вектора развития", — говорит СЕО "Альфа-Групп в Украине" Иван Свитек. По его мнению, установление каких-либо особых правил и преференций для отдельных банков — огромный шаг назад в развитии финансового рынка. Между тем после национализации ПриватБанка в Украине для доминирующих на рынке госбанков ввели стопроцентную государственную гарантию вкладов населения, тогда как вкладчикам частных банков компенсируют не более 200 тыс. грн.

В наследство от Гонтаревой новому главе НБУ достанется и неурегулированный спор с бывшими акционерами ПриватБанка. Напомним, экс-глава НБУ и аудиторы Ernst&Young называют различные суммы инсайдерских кредитов в финучреждении. Гонтарева настаивает на цифре около 150 млрд грн, тогда как аудиторы подтверждают лишь около 9 млрд грн инсайдерского кредитования. Учитывая, что Нацбанк при оценке размера кредитов, выданных связанным лицам, использовал собственную методологию, отличающуюся от признанных во всём мире стандартов бухгалтерской отчётности, доказать правоту в суде НБУ будет непросто. И первые процессы по ПриватБанку — тому подтверждение.

Кто же будет. Сотрудники НБУ с нетерпением ждут нового шефа

Понравиться чиновникам МВФ

Опрошенные Фокусом эксперты напоминают: Нацбанк остаётся одним из ключевых звеньев в коммуникациях между Украиной и Международным валютным фондом. А, как отмечает Иван Свитек, активизация сотрудничества Украины с МВФ очень важна для повышения уверенности внешних инвесторов и кредиторов в перспективах страны.

Необходимость эффективных коммуникаций с представителями главного кредитора в лице МВФ не исчерпывается имиджевой составляющей. Елена Коробкова предупреждает, что без финансовой помощи от доноров, за счёт которой пополняются золотовалютные резервы НБУ, валютный рынок может вернуться к состоянию 2014–2015 годов.

Поэтому новому главе Нацбанка придётся научиться говорить с чиновниками МВФ на одном языке. Цена вопроса — $4,5 млрд, которые Украина должна получить до конца года. Однако продолжение сотрудничества с фондом зависит не только от НБУ, но и от способности других госорганов выполнять взятые на себя обязательства.

Услышать рынок и договориться с депутатами

Искусство коммуникаций потребуется новому главе НБУ не только для переговоров с миссией МВФ. Участники рынка ждут от него содержательного диалога и понятных сигналов. "Рынок устал получать от регулятора "чёрные метки", оставшиеся банки хотят услышать чёткий посыл: чистка рынка закончена, созданы единые правила игры для всех без исключения, выполняйте утверждённые требования и спокойно работайте на перспективу", — говорит Елена Коробкова.

Впрочем, куда большим источником напряжения для нового руководителя НБУ, вероятно, станут взаимоотношения с депутатами. По крайней мере до следующих парламентских выборов, которые запланированы на 2019 год.

$4,5 млрд должна получить от МВФ Украина до конца этого года

Как рассказал Фокусу Иван Свитек, за последние годы накопилось много законодательных инициатив относительно банковской системы и финансового рынка, которые так и не приняты в парламенте, тогда как вопросы, касающиеся защиты прав кредиторов или урегулирования валютной ипотеки, нужно было решить "ещё позавчера".

Елена Коробкова объясняет сложившуюся ситуацию тем, что парламентарии, в числе которых немало должников банков, попросту саботируют принятие необходимых и крайне важных законов. В связи с этим участники рынка ставят перед новым главой НБУ сложную задачу побороть сопротивление депутатов. Это говорит в пользу кандидатуры, уже имеющей опыт работы в НБУ.

Дать свободу финансовым потокам и привлечь инвесторов

Украинский финансовый рынок пока вряд ли можно назвать свободным. Многие ограничения регулятор был вынужден принять в разгар кризиса 2014–2015 годов, чтобы остановить девальвацию гривны и вывод капитала из Украины. Некоторые чрезвычайные меры уже успели отменить, некоторые по-прежнему действуют. Поэтому новому главе НБУ придётся позаботиться об отмене отживающих ограничений для создания в Украине действительно свободного рынка капитала.

Как отмечает Мария Репко, в случае принятия Верховной Радой Закона "О валюте" НБУ должен существенно упростить экспортно-импортные операции и операции нерезидентов, а в перспективе сделать гривну свободно конвертируемой. По мнению собеседницы Фокуса, именно валютная либерализация, интеграция в европейское бизнес-сообщество и мировые финансовые рынки в перспективе позволят Украине превратиться из "пшеничной" республики в равноправного участника глобальной экономики.

По словам Репко, прямые иностранные инвестиции поспособствуют экономическому росту как через финансирование бизнеса, так и благодаря эффекту перетекания технологий, знаний, корпоративной культуры и интеграции Украины в европейское бизнес-сообщество. Однако повышение инвестиционной привлекательности потребует усилий не только со стороны НБУ. Ведь регулятор финансового рынка вряд ли может повлиять на реформирование судов, правоохранительных органов, таможни и налоговой системы, без чего иностранные инвесторы не поверят в Украину.

Не останавливаться

Как отмечает исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук, Валерия Гонтарева уже проделала основную "грязную работу", оставив после себя налаженные процессы в Нацбанке, очищенную банковскую систему и плавающий обменный курс. "Главное, чтобы преемник ничего не поломал, — этого будет достаточно", — поясняет Боярчук.

Новый глава НБУ может запомниться куда более позитивными изменениями, такими как восстановление массового кредитования

Какой бы неоднозначной и противоречивой ни казалась деятельность экс-главы Нацбанка, трудно не заметить, что наиболее эффективные реформы в государстве произошли именно в финансовом секторе. В числе преобразований председатель правления Укрсоцбанка Тамара Савощенко называет очистку банковского рынка, построение новой системы банковского надзора и трансформацию самого Нацбанка. К числу достижений Валерии Гонтаревой Иван Миклош также относит стабилизацию курса гривны.

Но почивать на лаврах преемнику Гонтаревой не придётся. "Чтобы все инициативы прижились, необходима скрупулёзная, постоянная работа", — говорит председатель правления ПУМБ Сергей Черненко. Его главное ожидание от нового главы НБУ — преемственность и отсутствие кардинальных изменений в выбранной политике.

Возобновить кредитование

Если Валерия Гонтарева взяла на себя львиную долю негатива из-за инфляции и обесценивания гривны, новый глава НБУ может запомниться в связи с куда более позитивными изменениями, такими как восстановление массового кредитования экономики и граждан. В случае реализации благоприятного сценария это станет возможным уже в 2019–2020 годах.

Однако для запуска кредитования регулятору придётся изрядно постараться. "Доля неработающих кредитов в отечественной банковской системе составляет 57%, и это огромная проблема, которую ещё предстоит решить для возобновления кредитования в стране", — констатирует Елена Коробкова.

Не прогибаться

Пожалуй, наибольшим риском для банковской системы станет появление в кабинете руководителя Нацбанка управляемой и несамостоятельной фигуры. "Глава НБУ ни в коем случае не может поддаваться политическому влиянию — будь то просьбы немного подержать курс перед выборами, монетизировать облигации внутреннего госзайма для финансирования бюджетного дефицита или прокредитовать какие-то стратегически важные предприятия или отрасли через посредничество госбанков", — считает Мария Репко.

В истории Украины есть немало примеров того, как участие НБУ в политических играх приводило к углублению кризиса. Например, накануне Революции достоинства полностью подконтрольный тогдашней власти Нацбанк искусственно удерживал курс гривны, щедро расходуя золотовалютные резервы и накапливая дисбаланс в экономике. Следствием этого стал обвал гривны в последующие годы.

В пример можно привести и ситуацию на валютном рынке накануне парламентских выборов 2014 года. Тогда Нацбанк в ручном режиме около месяца удерживал курс гривны у отметки в 12,95 UAH/USD, в то время как на чёрном рынке за дефицитный доллар давали около 15 UAH/USD. После избрания парламентариев от подобной практики отказались, и теперь курс национальной валюты регулируют рыночные механизмы. Следующие президентские и парламентские выборы должны состояться в 2019 году. Поэтому Тамаш Хак-Ковач считает основной задачей нового руководителя НБУ отстаивать и сохранять независимость Нацбанка от политики.