В Украине за девять месяцев 2017 года закрылись 600 банковских отделений

Украинские банки за девять месяцев текущего года сократили количество действующих структурных подразделений на 601 - до 9,71 тыс. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на Национальный банк Украины.

Среди работающих банков наибольшее количество отделений за девять месяцев закрыли государственный Ощадбанк (341), а также два банка с иностранным капиталом - Правэкс-Банк (45) и УкрСиббанк (40).

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Количество отделений также сократилось за счет выведения банков с рынка (Диамантбанк - 88 отделений, Platinum Bank - 69, Народный капитал - 47).

Несколько банков открывали новые подразделения. Наибольшее количество новых отделений с начала года у Альфа-Банка (86), Кредит Оптима Банка (33), Укрбудинвестбанка (15) и Укргазбанка (10).