Как-то выкрутимся. 10 экономических рисков осени

В начале года казалось, что тяжёлые времена позади, Украина преодолела кризис и начался период пусть медленного, но стабильного экономического роста. Об этом свидетельствуют быстрый рост авиаперевозок, туризма, жилищного строительства и продаж авто.

Однако в конце сентября Минэкономразвития скорректировало прогнозы экономического роста в более пессимистичную сторону. Сейчас МЭРТ прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8% при инфляции в годовом выражении декабрь к декабрю 12,2% и обменном курсе 27,9 UAH/USD. Четыре месяца назад прогноз был оптимистичнее: 1,9% роста ВВП при инфляции 10,5%

Фокус решил проанализировать, какие факторы могут пошатнуть украинскую экономику и, соответственно, ещё больше опустошить кошельки украинцев.

Риски оценивали: Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера

Елена Коробкова, исполнительный директор Национальной ассоциации банков Украины

Павел Кухта, заместитель руководителя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR)

Алексей Амфитеатров, директор рейтингового агентства IBI-Rating

Ярослава Чапко, глава набсовета архитектурной компании MA Group

Александр Соколов, генеральный директор компании Pro-Consulting

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии

Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital

Андрей Ярмак, экономист департамента технического сотрудничества продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО)

Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба

Инна Звягинцева, аналитик ИК Adamant Capital

Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков

Владимир Дубровский, старший экономист "CASE Украина"

Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса

Владимир Ланда, финансовый эксперт Как мы считали Для составления рейтинга экономических рисков Фокус предложил экспертам по десятибалльной шкале оценить вероятность десяти основных угроз, которые будут влиять на ситуацию в украинской экономике до конца 2017 года. На основе полученных данных редакция вывела средневзвешенную оценку для каждого из рисков и расположила их в порядке от наиболее весомых до менее значимых. В оценивании приняли участие представители ведущих украинских и международных инвесткомпаний, аудиторских фирм, рейтинговых агентств, бизнес-ассоциаций, финучреждений и исследовательских центров.

Риск 1. Давление на бизнес со стороны государства

Консенсус-оценка: 6,4

Последствия:

новая волна эмиграции технологических компаний

уход предпринимателей в тень

рост коррупции

Похоже, налоговая реформа, затеянная депутатами в начале 2017 года, удалась — уровень теневой экономики в I квартале этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 6%, до 37% от объёма ВВП. Такие данные озвучивают в Министерстве экономразвития и торговли. В теории это означает, что налоги давят на бизнес меньше, а реформированная ГФС наконец-то оставила предпринимателей в покое.

"По нашей информации и согласно последним результатам налогового индекса ЕВА, давление налоговиков на бизнес существенно снизилось", — подтверждает исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Единственная беда — вместо фискалов отечественный бизнес начала активно прессовать Служба безо­пасности. "Сейчас чемпион по давлению на бизнес — СБУ. Именно на неё жалуется большинство украинских бизнесменов. Этот вопрос поднимался даже на встрече предпринимателей с президентом", — отмечает старший экономист "CASE Украина" Владимир Дубровский.

По словам экспертов, размытые формулировки законов позволяют СБУ применять санкции против неугодных компаний за якобы использование специальных технических средств или финансирование терроризма. При этом нередко от подобных действий страдают даже не отдельные компании, а целые отрасли.

А вот по поводу прогноза поведения силовиков в преддверии предвыборной кампании мнения экспертов кардинально разделились. Например, Деревянко считает, что как раз в такой период давление на бизнес со стороны разных структур, включая силовиков, возрастает. А эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что в предвыборный год силовики, наоборот, ограничат инициативы, которые ухудшают ситуацию в бизнесе.

Риск 2. Токсичная госсобственность

Консенсус-оценка: 5,9

Последствия:

дефицит бюджета

ухудшение ситуации на госпредприятиях

потеря интереса со стороны инвесторов

Вопрос приватизации поднимают в Украине постоянно. Точно так же постоянно, из года в год, в государственный бюджет закладываются приватизационные поступления. Не стал исключением и 2017-й. По планам правительства в этом году, равно как и в прошлом, от продажи госсобственности планировалось выручить около 17 млрд грн. Однако в 2016 году Фонд госимущества продал активов на сумму около 331 млн грн, то есть выполнил план по приватизации лишь на 1,9%. Несмотря на то, что в этом году от продажи лежащих мёртвым грузом блокпакетов облэнерго ФГИ уже выручил более 3 млрд грн, сумма полученных от приватизации средств всё равно далека от запланированной.

"Правительство делает с госкомпаниями нечто, не поддающееся анализу со стороны. На большинстве госпредприятий нет нормального корпоративного управления, а там, где оно есть, уходят независимые директора", — объясняет провалы приватизационных потуг государства заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Также эксперты обращают внимание на отсутствие понятных и прозрачных критериев сохранения тех или иных предприятий в госсобственности. В итоге малопонятна сама цель их существования в структуре экономики.

"Государственные предприятия — главный источник коррупции в Украине и на данный момент — одно из основных препятствий для реформ в стране", — считает заместитель руководителя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Павел Кухта. — Украина остро нуждается в быстрой и максимально масштабной приватизации, иначе ни о каком преодолении коррупции и прогрессе в реформировании экономики говорить не приходится".

Риск 3. Охлаждение отношений с кредиторами и инвесторами

Консенсус-оценка: 5,8

Последствия:

замедление реформ

снижение инвестиций

экономический коллапс

Размещение Украиной еврооблигаций на $3 млрд под 7,4% годовых с 15-летним сроком погашения несколько снизило зависимость страны от международных кредиторов и позволило менее трепетно относиться к их требованиям. В этом не было бы ничего зазорного, если бы конечной целью стала забота о национальных интересах. Но всё, по-видимому, сведётся лишь к сохранению моратория на продажу земли, оттягиванию приватизации с одновременным усилением негласного контроля за финансовыми потоками госпредприятий. "Украина сумела заинтересовать рынки капитала и разместить евробонды. Но в то же время это ослабляет стимул ускорять реформы и продолжать сотрудничество с МВФ", — подчёркивает аналитик ИК Adamant Capital Инна Звягинцева.

О проблемах с проведением реформ говорит и Павел Кухта. Правда, он всё-таки надеется, что их преодолеют, так как без международной поддержки стране грозит коллапс.

"Украине предстоит выплатить большое количество внешних долгов. В частности, почти $4 млрд в 2018 году, потом столько же в 2019-м. После этого мы будем выплачивать по $5 млрд ежегодно до 2021-го. У Украины нет таких денег. Если остановится сотрудничество с международными финансовыми институциями, это приведёт к дисбалансу финсектора", — объясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко

Если международные организации не станут с нами сотрудничать, получится своего рода замкнутый круг — замедлится движение по пути реформ. У нас не будет антикоррупционного суда, независимого НАБУ, что, в свою очередь, расшатает экономическую ситуацию. В Украине нарушится стабильность и более того — перестанут закладываться основы долгосрочного экономического роста. При этом отставание от стран ЕС будет только расти.

Риск 4. Инфляция

Консенсус-оценка: 5,7

Последствия:

просрочки по коммунальным платежам

увеличение расходов на субсидии

рост социальной напряжённости

По данным Госстата, в 2016-м потребительская инфляция составила 12,4%. В этом году согласно правительственному прогнозу она ускорится до 12,9%. Однако в реальности цены с большой долей вероятности возрастут гораздо больше.

Поспособствует росту инфляции планируемый пересмотр тарифов на железнодорожные билеты, девальвация гривны и рост цен на импорт, а также подорожание энергоносителей.

По прогнозу финансового эксперта Владимира Ланды, при средних темпах инфляции 1,5–2% в месяц к концу 2017 года рост потребительских цен достигнет 14–16%.

"Инфляция на данный момент движется выше установленной НБУ траектории, и есть риск, что цель Нацбанка не будет достигнута. Тот факт, что учётная ставка остаётся без изменений — на уровне 12,5%, подтверждает желание НБУ вернуть инфляцию в необходимую траекторию", — отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

На поведение Нацбанка обращает внимание и генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. "НБУ второй раз за год заявляет о пересмотре показателя инфляции. Если в мае было признано, что причиной высокой инфляции стал рост цен на все продукты питания, то на этот раз были указаны лидеры подорожания, а именно — мясо, молочные продукты, овощи и сигареты", — поясняет он.

В то же время Коробкова прогнозирует, что в следующем году инфляция, скорее всего, вернётся на установленную НБУ траекторию. А вот эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в этом сомневается. "Следующий год — год популизма и социальных выплат, которые будут превышать рост экономики", — говорит он. Поэтому последствия повышения пенсий отразятся на ценах. По его словам, об инфляции в пределах 7%, которые правительство заложило в проект бюджета 2018 года, речь точно не идёт. Если её удержат на уровне 12%, это будет очень неплохо.

Риск 5. Киберугрозы

Консенсус-оценка: 5,6

Последствия:

коллапс систем безналичных платежей

взлом серверов государственных органов

угроза национальной безопасности

В 2017 году кибербезопасность стала особо актуальной для украинского бизнеса. Как отмечает глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, если раньше компьютерные вирусы и DDoS-атаки носили локальный характер, то теперь такие угрозы перерастают в масштабную проблему.

Достаточно вспомнить, как накануне Дня Конституции, 27 июня, вся Украина оказалась под ударом вируса PetyaА. Хотя эпидемия вируса затронула не только нашу страну, на Украину, согласно данным компании ESET, пришлось 75,2% от общего количества заразившихся компьютеров в мире, тогда как на Германию — 9,1%, Польшу — 5,8%, Сербию — 2,9%, Россию — 0,8%.

Причина столь масштабного удара, по словам экспертов, — небрежное отношение к IT-защите со стороны частных и государственных структур. "Киберугрозы традиционно недооцениваются. Как государственный, так и частный сектор продолжают экономить на IT-защите", — отмечает Инна Звягинцева.

"В Украине очень слабо развита информационная безопасность и информационное обслуживание государственных органов, что существенно ограничивает технический прогресс и оптимизацию процессов", — подтверждает слова коллеги генеральный директор компании Pro-Consulting Александр Соколов.

Отдельно стоит, по словам экспертов, вопрос защиты от хакерских атак стратегически важных для страны объектов, в частности, объектов энергетики, аэропортов и финансовой инфраструктуры.

Олег Пендзин советует уделять больше внимания не только хакерским атакам, но и киберметодам влияния на сознание населения. "Сегодня интернет формирует общественное мнение. Его значение в смене взглядов социальных групп хорошо продемонстрировали выборы президента в США. Гибридную войну в киберпространстве никто не отменял", — говорит эксперт.

Риск 6. Проблемные кредиты

Консенсус-оценка: 5,4

Последствия:

сворачивание программ кредитования

неподъёмные для бизнеса ставки по кредитам

снижение экономического роста

Вопрос проблемных кредитов на сегодня, наверное, самый важный для финансового сектора. По оценке Инны Звягинцевой, уровень проблемной задолженности по банковской системе — около 60%. Не исключено, что проблему не решат и этой осенью.

НБУ требует от банков взяться за выбивание просроченных долгов с предприятий. В частности, до 4 октября финучреждения обязаны подать в департамент банковского надзора Нацбанка стратегии по работе с должниками-юрлицами. Также финансистам на протяжении двух недель нужно предоставить регулятору список злостных неплательщиков из корпоративного сектора.

Что касается борьбы с проблемными заёмщиками-физлицами, то тут банкам могло бы помочь принятие законопроекта о повышении доверия между банками и их клиентами. Но пока документ находится на доработке в профильном комитете ВР.

Нет уверенности и в том, что регулятор воплотит в жизнь идею передачи проблемного портфеля специализированным финучреждениям — компаниям по управлению активами и спецбанку для проблемных кредитов и их пакетного взыскания. "Решения этого вопроса до сих пор нет, хотя государство, по данным НБУ, потратило более 14% ВВП на реструктуризацию банковского сектора, и возврат хотя бы части этих денег будет совсем не лишним для бюджета", — считает Мария Репко.

В свою очередь, в ЕБА напоминают, что отсутствие решения по пакетам проблемных кредитов делает невозможным снижение стоимости кредитования как для физлиц, так и для бизнеса. По мнению экспертов ЕБА, до тех пор, пока проблемная задолженность находится на балансах банков, финансовые учреждения вынуждены держать значительные резервы для их покрытия. Это мешает банкам вернуться в тонус и перенаправить денежные потоки на более "здоровое" кредитование.

Если кредитная активность банков будет оставаться критично низкой, то это, по мнению ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, не позволит в последующие годы расти экономике больше чем на 3% в год.

Впрочем, гендиректор компании Pro-Consulting Александр Соколов в своих оценках более оптимистичен. По его словам, Фонд гарантирования вкладов постепенно реализует активы обанкротившихся банков, благодаря чему есть возможность закрыть потребность в финансовых средствах.

Риск 7. Девальвация гривны

Консенсус-оценка: 5,0

Последствия:

инфляция

падение потребительского спроса

колебания курса валют

Реформирование банковского сектора, стабилизация золотовалютных резервов и улучшение позиций Украины в международных рейтингах способствовали укреплению гривны в первом полугодии 2017 года. Особенно благоприятно курс выглядел в августе, когда национальная валюта торговалась на уровне 25,5 UAH/USD. Но уже в сентябре гривна начала слабеть и продолжит, по мнению экспертов, терять позиции.

"Я предполагаю, что высокие ожидания экспортных поступлений до конца года будут сдерживать падение гривны. Однако риск несёт тот факт, что в бюджет закладывался среднегодовой курс 27,2 UAH/USD, а по состоянию на 27 сентября он составляет 26,5 UAH/USD. Не исключено, что для обеспечения платёжного баланса курс может быть искусственно завышен", — предполагает Александр Соколов.

"Инфляция будет чётко в рамках, определённых бюджетом на 2017-й и проектом бюджета на 2018 год. Поэтому конец этого года мы встретим с курсом 28,5 UAH/USD, а конец следующего — с 30 UAH/USD. В то же время предвыборный год отметится полным отсутствием неожиданностей с курсом. Даже если всё будет не очень хорошо в экономике", — уверен Олег Пендзин.

Среди внешних факторов, которые повлияют на курс доллара осенью и зимой этого года, эксперты называют низкое доверие инвесторов к национальной валюте и отмену большей части административных ограничений на валютном рынке. Это усиливает уязвимость гривны при спекулятивных атаках.

"Несмотря на то, что размещение евробондов позволило сгладить выплаты 2019–2020 годов, уровень прогнозных платежей существенен", — говорит директор рейтингового агентства IBI-Rating Алексей Амфитеатров. По его мнению, пока нет предпосылок для качественных преобразований в структуре внешней торговли товарами, и, соответственно, торговый дисбаланс будет увеличиваться. Это также несёт дополнительные риски для национальной валюты.

Риск 8. Неблагоприятная мировая конъюнктура

Консенсус-оценка: 4,7

Последствия:

снижение цен на экспортируемое Украиной сырьё

усиление давления на курс гривны из-за уменьшения валютной выручки экспортёров

трудности с привлечением зарубежных инвестиций

Неблагоприятная мировая конъюнктура наряду с токсичной госсобственностью — единственные риски, противостоять которым невозможно. Украина в ближайшие годы останется сырьевым придатком развитых стран.

"Украина — государство с экономикой, крайне уязвимой к потрясениям на мировых рынках. Высокий уровень госдолга и неустойчивая финансовая система резко усугубляют эту уязвимость", — объясняет член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Как минимум два кризиса отечественной экономики — в 1998–1999 годах и 2008–2009 годах — были связаны именно с падением коммодити индексов на мировых рынках. Даже кризис 2015 года, хотя он имел больше политическую, нежели экономическую природу, существенно усугубил замедление экономики Китая. После нескольких десятилетий бурного ежегодного роста на 9–10% темпы развития Поднебесной откатились до 6–7%, что отразилось на ценах на сырьё. Китай — крупнейший в мире потребитель сырья, и дальнейшее замедление его экономики чревато очередным снижением цен на металлургическое сырьё и агропродукцию. А это, соответственно, влечёт за собой уменьшение валютных поступлений от украинского экспорта.

"Кризис 2015–2016 годов изрядно потрепал украинскую банковскую систему и немного ухудшил экспортный потенциал, так что страна к очередному сырьевому кризису не готова. Вот только нас об этом никто спрашивать не будет. В этом и сложность ситуации", — объясняет Шапран.

К сожалению, предпосылки для очередного кризиса на сырьевых рынках есть. Главная из них — почти синхронный прогнозируемый рост процентных ставок центробанков — эмитентов резервных валют.

Риск 9. Отраслевые кризисы

Консенсус-оценка: 4,6

Последствия:

коллапс ряда отраслей экономики

усиление импортозависимости

закрепление положения сырьевого придатка Европы

Самые большие проблемы осенью 2017 года, по мнению экспертов, продолжит испытывать банковский сектор. Финучреждения так и не пришли в себя после "банкопада" эпохи Гонтаревой. В 2016–2017 годах помимо множества мелких банков рынок покинули и крупные финансовые учреждения, оставившие за собой шлейф долгов перед вкладчиками. В их числе Платинумбанк, "Хрещатик", Фидобанк, "Михайловский", Дельта Банк. В итоге, по данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2017 года из оставшихся на рынке 90 платёжеспособных банков только 70 по итогам первого полугодия показали чистую прибыль в размере 8,2 млрд грн. 20 понесли совокупный чистый убыток в 10,1 млрд грн.

Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко прогнозирует, что в ближайшее время произойдёт ещё несколько банкротств и громких скандалов в банковском секторе. В то же время Александр Соколов наиболее проблемными считает отрасли, связанные с энергетикой и переработкой. В энергетике сложности возникают по причине зависимости от импортных энергоносителей и устаревшего оборудования. Перерабатывающая промышленность в Украине развита слабо. Усложняют ситуацию военные действия и транспортные блокады в зоне АТО. Например, ключевой проблемой украинских металлургов стал разрыв производственного цикла, доступность и стоимость транспортировки сырья и продукции ж/д транспортом. Всё это, естественно, влияет на эффективность производства, так как ведёт к резкому удорожанию сырья и энергоносителей.

Практически потеряла конкурентоспособность на мировых рынках и украинская химическая промышленность. Причины кризиса те же — ограниченный доступ к сырью (газ, нефть и аммиак) и его удорожание.

Ряд экспертов прогнозирует скорый кризис и в сфере недвижимости. За последнее время застройщики вывели на рынок огромное количество новых объектов, явно превышающее спрос.

"Скорее всего, мы увидим затягивание сроков строительства по крупным объектам. А мелкие застройщики, не распродавшие квартиры в строящихся домах, вынуждены будут их заморозить до лучших времён, так как финансирование строек на 80% идёт за счёт средств покупателей, и при снижении объёмов продаж им просто неоткуда будет получить финансирование", — поясняет она.

Анна Деревянко также обращает внимание на кризисную ситуацию в транспортной отрасли, которая существенно влияет на развитие прочих сфер бизнеса.

Риск 10. Коллапс ЖКХ

Консенсус-оценка: 3,7

Последствия:

массовые неплатежи по счетам ЖКХ

проблемы с тепло- и электроснабжением

рост социального напряжения

Оплата жилищно-коммунальных услуг остаётся для украинцев одним из самых болезненных вопросов: тарифы постоянно растут, и платить за свет и тепло становится всё накладнее. По состоянию на конец октября задолженность за жилищно-коммунальные услуги достигла 29 млрд грн. Из них 11 млрд грн — задолженность населения за газ и 9 млрд — за горячую воду.

По мнению Александра Соколова, объём задолженности по жилищно-коммунальным услугам на данный момент хоть и высок, но пока не критичен. Более того, учитывая, что существенного повышения тарифов не предвидится, то состояние ЖКХ с высокой вероятностью останется на прежнем уровне.

"Риск кризиса в ЖКХ существует, но он маловероятный. Ныне действующая система, несмотря на её несовершенство, всё-таки работает. В проекте госбюджета заложено 55 млрд грн на субсидии. Этого мало, и долги будут накапливаться, но коллапса не случится", — солидарен с коллегой Олег Пендзин.

Тем более, как отмечает Алексей Амфитеатров, система субсидий (по данным Госстата, её получает более половины домохозяйств) в Украине выстроена таким образом, что допускать просрочки в платежах за ЖКХ населению крайне невыгодно.

Но вот не получающим субсидии украинцам придётся несладко. Например, в Киеве перед отопительным сезоном владельцам квартир уже начали вручать "письма счастья", где указано, что на них подают в суд, по решению которого с них взыщут сумму долга, штрафную пеню, судебные затраты и даже средства на услуги адвоката. В киевских судах уже назначены такие заседания.

Столичные монополисты Киевэнерго и Киевгаз не хотят мириться с неплатежами. Именно из-за их них жители большей части районов Киева провели лето и начало осени без горячей воды. Удалось ли монополистам при этом уделить надлежащее внимание инфраструктуре, мы увидим, когда начнётся отопительный сезон. Пока же практика показывает, что из-за изношенности системы обеспечения ЖКХ риск возникновения аварийных ситуаций лишь увеличивается.

Рисунки: Александр Шатов