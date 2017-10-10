Украина реструктуризировала сотни миллиардов госдолга

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов завершили репрофайлинг облигаций внутреннего госзайма на сумму почти 220 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Общий объем портфеля ОВГЗ в собственности НБУ сейчас составляет 360,6 млрд грн, из которых под репрофайлинг попали облигации номиналом 219,6 млрд грн", – говорится в заявлении.

Согласно сообщению, около 145,2 млрд грн от общего портфеля ОВГЗ были конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности с уровнем инфляции. Еще около 74,4 млрд грн - в долгосрочные гривневые облигации различной срочности погашения с фиксированными процентными ставками. Остаток портфеля не претерпел изменений (с фиксированным уровнем доходности), отмечают в НБУ.

"Погашение облигаций, по которым были проведены репрофайлинг, будет происходить равномерно, что позволит равномерно распределить нагрузку на Государственный бюджет в течение 30 лет", – подчеркивают в НБУ.

Также отмечается, что за счет привязки выплат по части облигаций к уровню инфляции репрофайлинг будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики НБУ, направленной на обеспечение низкой и стабильной инфляции.

Напомним, Украина завершила размещение евробондов на $3 миллиарда.