Райффайзен Банк Аваль будет хранить деньги НБУ

Райффайзен Банк Аваль стал третьим банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины по разрешениям последнего, а также обеспечивать банки в регионах наличными и принимать от них излишки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"АО "Райффайзен Банк Аваль" письменно обратился в Национальный банк Украины о намерении стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности Национального банка Украины и предоставил регулятору необходимую информацию, подтверждающую его соответствие определенным критериям", - говорится в сообщении.

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Учитывая длительный положительный опыт работы банка в Украине и наличие у него разветвленной сети филиалов и отделений, правление НБУ согласилось на предложение Райффайзен Банка Аваль.

Таким образом, Национальный банк Украины продолжает делегировать часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, другим участникам рынка - банкам . Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока существует в Украине, на делегированную модель.

Ранее аналогичный статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора, получили Ощадбанк и Приватбанк.