В Минсоцполитики ждут уменьшения количества субсидиантов на 10%

В правительстве считают, что доходы населения выросли на 35%

Министерство социальной политики ожидает уменьшения количества субсидиантов во время будущего отопительного сезона на 10% из-за роста реальных доходов населения. Об этом во время круглого стола заявил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Укринформ.

"Если говорить о тех показателях, на которые мы рассчитываем в течение текущего отопительного периода, то мы увидим отличия от предыдущих двух, касающиеся предоставления субсидий. В прошлые периоды мы четко понимали, что доходы населения уменьшились, при этом произошло резкое шоковое повышение цен", - сказал Музыченко.

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По эго словам, сейчас ситуация "кардинально" изменилась.

"В этом отопительного сезона у нас кардинально иная ситуация, когда цены остаются неизменными, а реальные доходы населения растут. Факторами этого является увеличение минимальной заработной платы. Реальный рост доходов населения составляет 35% ", - сказал Музыченко.

В связи с этим в правительстве ожидают уменьшения количества субсидиантив на 10%.

"10% - это пока прогноз, реальная цифра будет понятна по результатам отопительного периода", - заявил Музыченко.

Напомним, субсидии на новый отопительный сезон будут автоматически переназначены для 7,5 млн семей, получавших субсидии в прошлом сезоне.