Семь банков не имеют зарегистрированный уставный капитал в 200 млн грн.
Об этом сообщает finclub.
Так, уставный капитал меньше 200 млн грн у банка "Центр", "Кредит Оптима Банка", Украинского банка реконструкции и развития (уставные капиталы по 120 млн грн), "Альпари Банка" (122 млн грн), "Айбокс Банка" (122,45 млн грн), банка Портал (125 млн грн), Поликомбанка (145 млн грн).
Таким образом они не завершили докапитализацию.
Отметим, согласно законодательству, акционеры небольших банков должны были до 11 июля пополнить капитал до 200 млн грн.
Напомним, МВФ назвал 9 крупнейших банков мира с проблемами рентабельности.