Биткоин установил новый рекорд

Курс биткоина восстановил стремительный рост и поставил новый рекорд. 11 октября стоимость одной единицы криптовалюты впервые превысила отметку в 5100 долларов. Об этом пишет Громадське.
Подорожание биткоина произошло на фоне сообщений, что правительство Китай может смягчить недавний запрет на операции с криптовалютами, и Goldman Sachs.
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Напомним, студенты швейцарского Университета прикладных наук, расположенного в Люцерне, теперь смогут оплатить учебу криптовалютой биткоин.