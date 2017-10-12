В Киеве подешевеет горячая вода и отопление

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф Киевэнерго на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5% и на 2% снизила тариф на отопление. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно решению, тарифы для Киевэнерго на услугу по централизованному снабжению населения горячей водой установлены на уровне 80,62 грн за куб. м с полотенцесушителем и 74,53 грн за куб. м без полотенцесушителя (с учетом НДС).

Также комиссия установила для Киевэнерго тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1385,83 грн за Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета (с учетом НДС).

Напомним, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что Украина полностью готова к началу отопительного сезона.