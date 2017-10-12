Болезни роста. Что думают об Украине международные инвесторы

За последние годы Украина прочно подсела на иглу международной финансовой помощи. За 4 года, с августа 2013-го до августа 2017-го, внешний госдолг страны вырос в 4,6 раз, до 954,1 млрд. К тому, что судьба страны всё больше зависит не от внутренних элит, а от международных финучреждений, можно относиться по-разному. Но в любом случае их мнение при корректировке курса, которым движется Украина, придётся учитывать. Фокус выяснил, что представители международных кредиторов и компаний, специализирующихся на оценке и управлении государственным долгом, говорят о ходе реформ в нашей стране.

Сату Кахконен

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы

О медленной динамике

Мы впечатлены тем, что за последние три года смогла сделать украинская власть — экономика стабилизировалась, вернулся экономический рост. Но он очень низкий — всего 2%. И в 2017 году мы также прогнозируем 2%. Это нормально, но мы не видим каких-то значительных рывков в определённых секторах. То есть Украина не взлетает, и мы из-за этого переживаем. Потому что продолжение такой динамики, будет недостаточным для того, чтобы повысить доходы граждан и выйти хотя бы на тот уровень, который был до кризиса в 2014 году.

О будущих реформах

Хотя многое уже сделано, фундаментальные структурные реформы ещё впереди. Часть этих реформ находится сейчас на рассмотрении в Верховной Раде и они неотложные.

Реформа здравоохранения важна с точки зрения социальной системы, учитывая, что многие пенсионеры живут в бедности, а украинцы умирают в более раннем возрасте, чем европейцы.

Наиболее важной для ускорения роста и трансформации экономики является земельная реформа. Сейчас только две страны в Европе не имеют функционирующего рынка земли. Одна их них — Беларусь, где сохранились колхозы и потому совсем другая ситуация. Вторая страна — Украина, которая не имеет разрешения на продажу и покупку земли сельскохозяйственного назначения. И мне было очень приятно услышать, что земельная реформа остаётся на повестке дня этой осенью. Исходя из наших расчётов, её проведение может дать значительный толчок для развития страны. Мне кажется, что земельная реформа является наиважнейшей из тех, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

О вызовах на ближайшие полгода

Недавно я была в Грузии, где состоялась дискуссия о том, на каком этапе реформ находятся страны региона. И Украина всегда оказывалась среди отстающих. Естественно, одновременно проводить пенсионную, образовательную и медицинскую реформы и огромную трансформацию банковского сектора нелегко. Это очень тяжёлая программа.

Многие говорят, что в целом это чересчур амбициозно. Но следующие шесть месяцев будут иметь критическое значение, для того чтобы названные реформы дали плоды. У Украины нет возможности замедлять темп. Ведь экономика находится ещё в очень хрупком состоянии и снова может начать скатываться.

Йоста Люнгман

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине

О реформах

Последние три года доказали, что реформы возможны и Украина уже не находится в режиме кризисного менеджмента. Экономика возрождается. Происходят сложные реформы — комплексная пенсионная реформа, земельная реформа, которую уже давным-давно пора было провести.

О госсобственности

Большинство государственных предприятий убыточны. И это можно изменить, улучшив управление за счёт создания независимых наблюдательных советов. Улучшение ситуации в управлении, приватизация предприятий и антикоррупционные действия — хороший подход для того, чтобы справиться с этим слишком большим сектором, который составляет 20% ВВП и даёт работу миллиону граждан. Этот сектор можно сократить и повысить его эффективность. Решением будет открытие рынка и обеспечение прозрачной приватизации. За счёт этого мы сможем предотвратить большое количество проблем.

Тимоти Эш

Главный стратег по вопросам суверенного долга BlueBay Asset Management

О рисках, которые несёт в себе выход на рынок внешних заимствований

Вы очень успешно выпустили евробонды. С технической точки зрения это очень полезно. Но прошлый опыт взаимоотношений Украины и МВФ свидетельствует, что когда вы получаете доступ к рынку капитала, у вас падает энтузиазм. То есть, когда есть более доступное финансирование, политическая воля на проведение реформ слабеет.

Почему нельзя всё списывать на Путина

Горячие конфликты и блокада влияют на экономику. Но уровень интенсивности конфликта позволяет справиться с макроэкономической ситуации в Украине. Глобальная среда сейчас благоприятна для Украины. Путин решил немного отойти от востока, и за счёт этого появилось окно возможностей, чтобы сделать Украину более стабильной.

О конкуренции за инвесторов

Украина требует прямых иностранных инвестиций. У инвесторов есть выбор, куда идти. Конкуренция очень велика. Поэтому любое сотрудничество с Украиной должно быть позитивным для инвесторов. Но главными проблемами остаются коррупция и бюрократия. И никто ещё не сел за это в тюрьму.