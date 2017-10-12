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Главная » Деньги » НБУ назвал четыре фактора, влияющие на курсообразование
НБУ назвал четыре фактора, влияющие на курсообразование
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

НБУ назвал четыре фактора, влияющие на курсообразование

Курс валют на рынке подвержен сезонным колебаниям

12.10.17 106
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В Национальном банке Украины назвали 4 фактора, которые влияют на курсообразование. Об этом рассказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Прямой", передает РБК-Украина.

По словам Рожковой, экономика Украины построена таким образом, что курсообразование на рынке подвержено сезонным колебаниям.

"Ситуация обусловлена, на сегодняшний день, тем, что, во-первых, на мировых рынках произошел рост цен на нефть. Во-вторых, мы еще не получили поступления в полной мере от экспорта урожая этого года", – отметила она.

Кроме того, по словам Рожковой, спрос на валюту создает и тот факт, что в конце года большинство компаний, которые имели задолженность, пытаются осуществить расчеты до конца года.

"В-третьих, в конце года, традиционно, большинство компаний, которые имели задолженность по кредитам, по субординированным долгам от международных организаций, пытаются осуществить расчеты до конца года и это создает спрос на валюту. В-четвертых, ряд министерств в рамках выполнения бюджета сегодня осуществляет импортные закупки и это также оказывает давление на валюту”, – отметила она.

Вместе с тем, замглавы НБУ отметила, что на данный момент в ведомстве не видят существенных угроз для того, чтобы волноваться.

"Объем валютных резервов Национального банка сегодня – 18,5 млрд долларов, его вполне достаточно чтобы сглаживать те сезонные колебания, которые мы видим сегодня", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины на 12 октября 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 26,53 гривен за доллар.

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