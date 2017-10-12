Для жителей Донбасса пенсионная реформа имеет свои нюансы, – Рева

С людьми, которые переехали на подконтрольную территорию, будут некоторые проблемы

Перерасчет пенсий людям, которые проживают на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, будет произведен до конца 2017 года. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНИАН.

"Когда речь идет о перерасчете пенсий, то эту проблему нужно решить за месяц-два, не больше", – отметил Рева.

Он уточнил, что с людьми, которые переехали на подконтрольную территорию, будут некоторые проблемы.

"Потому что для осуществления перерасчета нужно иметь материалы дела. Им пенсия выплачивается без материалов дела, но это текущая пенсия. Однако я могу гарантировать, что мы этот вопрос решим, найдем механизм, чтобы эти люди не пострадали", – отметил министр.

Рева добавил, что не знает, как будут пересчитываться пенсии людям, которые живут на неподконтрольной территории, поскольку вопрос перерасчета пенсий таким гражданам законом не определен.

"Этот вопрос сегодня законом не определен. Соответственно, как мы будем перечислять пенсии людям, которые живут на неподконтрольной территории, я сегодня вам сказать не могу, по общему правилу подобные перерасчеты делают органы Пенсионного фонда по месту жительства людей. Органов Пенсионного фонда и соответствующей пенсионной базы тех людей, которые живут на неподконтрольной территории, у нас нет. И нет физической и технической возможности это сделать", – отметил министр.

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Напомним, закон о пенсионной реформе вступил в силу с 11 октября. Он вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1 000 грн уже с октября.

Размер пенсий, согласно закону, рассчитывается по новой формуле.