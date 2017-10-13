Биткоин за сутки подорожал почти на тысячу долларов

Во время торгов 12 октября стоимость биткоина достигла очередного максимума в своей истории - 5840 долларов. Об этом пишет Громадське.
Всего во время торгов 12 октября курс биткоина поднялся на 940 долларов.
На данный момент стоимость биткоина по данным CoinMarketCap составляет 5735 долларов.
Скриншот: coinmarketcap.com
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Стремительный рост биткоина произошло после того, как правительство Китая заявило о смягчении недавних запретов на операции с криптовалютой. Другой причиной называют информацию о том, что одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs изучает потенциальные торговые инструменты в этом сегменте.