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Главная » Деньги » Биткоин за сутки подорожал почти на тысячу долларов

Биткоин за сутки подорожал почти на тысячу долларов

Биткоин за сутки подорожал почти на тысячу долларов
Фото из открытых источников

Криптовалюту продают по 5735 долларов за единицу

13.10.17 366
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Во время торгов 12 октября стоимость биткоина достигла очередного максимума в своей истории - 5840 долларов. Об этом пишет Громадське.

Всего во время торгов 12 октября курс биткоина поднялся на 940 долларов.

На данный момент стоимость биткоина по данным CoinMarketCap составляет 5735 долларов.

Скриншот: coinmarketcap.com

Стремительный рост биткоина произошло после того, как правительство Китая заявило о смягчении недавних запретов на операции с криптовалютой. Другой причиной называют информацию о том, что одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs изучает потенциальные торговые инструменты в этом сегменте.

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