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Главная » Деньги » Стало известно, какие именно иностранцы помогут привлекать деньги в Украину
Стало известно, какие именно иностранцы помогут привлекать деньги в Украину
Фото: Kvedomosti.com

Стало известно, какие именно иностранцы помогут привлекать деньги в Украину

Порошенко утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета

13.10.17 344
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Президент Украины Петр Порошенко утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета и разрешил представителям Американской торговой палаты в Украине и Европейской бизнес ассоциации участвовать в работе Совета с правом совещательного голоса.

Текст соответствующего указа №317/2017 от 10 октября обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Порошенко постановил внести в Положение о Национальном инвестиционном совете, утвержденное указом президента Украины от 29 августа 2016 года № 365 "Вопросы Национального инвестиционного совета", изменение, дополнив пункт 5-м абзацем следующего содержания: "В работе Совета с правом совещательного голоса принимают участие представители Американской торговой палаты в Украине и Европейской бизнес ассоциации".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, в состав Национального инвестиционного совета вошли:

президент Украины, председатель Совета Петр Порошенко;

президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR (Азербайджанская Республика) (по согласию) Ровнаг Абдуллаев;

премьер-министр Украины Владимир Гройсман;

министр финансов Украины Александр Данилюк;

генеральный директор отделения Европа, Ближний Восток и Африка банка Citigroup Inc. (США) (по согласию) Джеймс Коулз;

председатель правления компании Меtro AG (Федеративная Республика Германия) (по согласию) Олаф Кох;

генеральный директор компании Еngie SA (Французская Республика) (по согласию) Изабель Кочер;

первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив;

советник президента Украины, секретарь Совета Борис Ложкин;

председатель правления компании Louis Dreyfus Holding B.V. (Королевство Нидерланды) (по согласию) Маргарита Луи-Дрейфус;

председатель правления и генеральный директор компании Cargill Inc. (США) (по согласию) Дэвид Макленнан;

старший вице-президент General Electric, президент и генеральный директор компании "GE Transportation" (США) (по согласию) Джейми Миллер;

председатель правления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (по согласию) Лакшми Нивас Миттал;

министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик;

министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян;

генеральный директор компании Unilever NV (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (по согласию) Пол Палмен; председатель Верховной Рады Украины (по согласию) Андрей Парубий;

министр юстиции Украины Павел Петренко;

глава Администрации президента Украины Игорь Райнин;

президент и генеральный директор компании Holtec Ипternational, Inc. (США) (по согласию) Крис Сингх;

председатель правления и генеральный директор группы компаний DP World (Объединенные Арабские Эмираты) (по согласию) Султан Ахмед Бин Сулайем;

председатель совета директоров компании Huawei Technologies Co., Ltd. (Китайская Народная Республика) (по согласию) Сунь Яфан;

генеральный директор и президент группы компаний Vitol Holding B.V. (Королевство Нидерланды) (по согласию) Ян Тейлор;

вице-президент корпорации International Finance Corporation (США) (по согласию) Димитрис Цицирагос;

президент Европейского банка реконструкции и развития (по согласию) Сума Чакрабарти;

заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив;

генеральный директор компании Bunge Limited (США) (по согласию) Сорен Шродер;

президент и генеральный директор компании Posco Daewoo Corporation (Республика Корея) (по согласию) Ким Янг-Санг.

Напомним, Национальный инвестиционный совет был создан в августе 2016 года.

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