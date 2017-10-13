Луценко обнаружил на фондовом рынке "мусор" на 25 миллиардов

Генеральная прокуратура в ходе расследования фактов манипулирования на фондовой бирже с ценными бумагами выявила "мусорные" бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, прокуратура установила, что должностные лица ряда предприятий организовали незаконную схему, связанную с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Для этого они используют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и осуществляют финансовые операции со средствами, поступившими за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и перевода их в наличность.

По данным ГПУ, полученные ценные бумаги, стоимость которых искусственно завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации.

Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов.

"Ежемесячно указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуются "мусорные" ценные бумаги на общую сумму более 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, МВФ рекомендует Украине упорядочить рынок ценных бумаг.