Ryanair предложил своим пилотам доплаты до 22 тысяч евро в год

Место начальника производства Ryanair занял глава отдела кадров авиаперевозчика Эдди Уилсон, которого сотрудники между собой прозвали "Терминатор".

Его первым шагом на новом посту стало письмо пилотам компании, в котором он предлагает им согласиться на предложенное повышение заработной платы или уволиться по собственному желанию.

При этом, как пишет портал Deplacements Pros, на который ссылаются мировые СМИ, Эдди Уилсон отказал сотрудникам в отдельных для каждой страны контрактах и признании "Европейского представительного комитета пилотов", своего рода профсоюза сотрудников авиаперевозчика.

Более детально, компания предложила пилотам повышение ежегодной чистой заработной платы до 22 000 евро для командиров экипажа и 11 000 евро для вторых пилотов.

Однако, руководство уточняет, что размер заработной платы не будет единым для всех пилотов. Многонациональная компания не приемлет централизованной системы выплат во всех 30 странах: сотрудникам в Дублине и Афинах платят разные зарплаты.

Сделать свой выбор пилоты Ryanair должны до 31 октября.

Напомним, Ryanair отменит тысячи рейсов из-за неразберихи с отпусками пилотов.