Криштиану Роналду за год заработал меньше Джоан Роулинг

20 самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы по версии Forbes за последний год заработали в общей сложности $1,06 млрд

Британская писательница Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы по версии Forbes.

Об этом со ссылкой на издание, сообщают мировые СМИ.

Автор книг о Гарри Поттере заработала за последний год более $95 млн (до налоговых вычетов и комиссионных). Она является самой высокооплачиваемой писательницей в мире и занимает третью строчку в мировом рейтинге Forbes самых богатых знаменитостей. Основной доход за указанный период ей принесла пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самой богатой женщиной в мире стала Элис Уолтон

Вторым в Европе по уровню доходов стал футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который заработал за последний год $93 млн благодаря новому соглашению с испанским клубом, а также многочисленным рекламным контрактам.

На третьем месте оказалась британская группа Coldplay с заработком в $88.

Четвертую строчку заняла их соотечественница Адель - певица заработала за год $69 млн.

20 самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы заработали в общей сложности $1,06 млрд за последние 12 месяцев. 12 из них представляют Великобританию.

Напомним, Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg.