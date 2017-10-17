Криштиану Роналду за год заработал меньше Джоан Роулинг

Британская писательница Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы по версии Forbes.
Об этом со ссылкой на издание, сообщают мировые СМИ.
Автор книг о Гарри Поттере заработала за последний год более $95 млн (до налоговых вычетов и комиссионных). Она является самой высокооплачиваемой писательницей в мире и занимает третью строчку в мировом рейтинге Forbes самых богатых знаменитостей. Основной доход за указанный период ей принесла пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя".
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Вторым в Европе по уровню доходов стал футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который заработал за последний год $93 млн благодаря новому соглашению с испанским клубом, а также многочисленным рекламным контрактам.
На третьем месте оказалась британская группа Coldplay с заработком в $88.
Четвертую строчку заняла их соотечественница Адель - певица заработала за год $69 млн.
20 самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы заработали в общей сложности $1,06 млрд за последние 12 месяцев. 12 из них представляют Великобританию.