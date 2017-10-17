Статус криптовалюты в Украине не определен законом

Криптовалюты в Украине не запрещены законом, но ее статус не определен законом.
Об этом в Facebook написал министр финансов Украины Александр Данилюк.
По его словам, тема криптовалют обсуждалась во время собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
"В Украине мы сейчас вместе с НБУ и другими регуляторами финансового рынка с привлечением экспертов работаем над тем, чтобы лучше исследовать природу криптовалюты и сформировать позицию по отношению к соответствующему регулированию в Украине", - заявил Данилюк.
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"Есть много открытых вопросов, и в Украине статус криптовалюты не определен законом, но это не значит, что она запрещена. Украина должна следить за мировыми трендами и не терять шанс для использования новых технологий и инноваций в финансовом секторе", – написал Данилюк.
Напомним, Данилюк рассказал подробности переговоров с МВФ и Всемирным банком.