В Кабмине рассказали, как выросла пенсия чернобыльцев

В октябре минимальная пенсия для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС выросла на 11%.
Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в пресс-службе правительства.
"Пенсионная реформа предусматривает перерасчет пенсий в соответствии с более высокой заработной платой. Также с октября вырос показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, выросли и другие социальные выплаты, которые рассчитываются с использованием этого показателя. В частности, на 11% выросли минимальные пенсионные выплаты ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС", - говорится в сообщении.
В Кабмине уточнили, что минимальный размер выплат чернобыльцам I группы увеличился до 4138 гривен, II группы - 3702 гривен, III группы - 3267.
Напомним, Гройсман хочет отдать деньги украинских пенсионеров иностранным фондам.