Членам правления Нацбанка существенно повысили зарплаты.
Прежде всего речь идет о заместителях председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая сама уже пять месяцев находится в отпуске. Это видно из деклараций чиновников, которые они по закону обязаны обнародовать в октябре, сообщает ТСН.
Исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий будет теперь получать ровно вдвое больше, чем раньше - 241 000 гривен. Дмитрий Сологуб заработал на 107 000 гривен больше, чем в августе. Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 000 гривен, а Олег Чурий - на 6000 гривен меньше.
Председателю правления НБУ полагается зарплата на уровне 300 000 гривен, однако госпожа Гонтарева находится в бесплатном отпуске, поэтому улучшенную зарплату получить не успела. "Я не работаю в НБУ", - утверждает она.
Когда президент примет решение о ее увольнении и когда она отчитается в Верховной Раде - пока неизвестно. Скорее всего, 300 000 гривен получать ее нынешний первый заместитель Яков Смолий, который претендует на должность главы Нацбанка.
Ни один из членов правления не захотел объяснять, за какие заслуги теперь будет получать такие деньги - журналистов отсылают в пресс-службу НБУ. Там пояснили, что зарплаты правления не повышались годами, и теперь их действительно решили приблизить к рыночным.
В то же время, по данным Госстата, средняя зарплата в финансовом секторе по состоянию на август составляет чуть больше 13 000 гривен в месяц - отнюдь не 300 000.