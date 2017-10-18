Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Инфографика Руководителям НБУ существенно повысили зарплаты, - СМИ
<span class="label red">Инфографика</span> Руководителям НБУ существенно повысили зарплаты, - СМИ
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

Инфографика Руководителям НБУ существенно повысили зарплаты, - СМИ

Речь идет о сотнях тысяч гривен в месяц

18.10.17 45
000

Членам правления Нацбанка существенно повысили зарплаты.

Прежде всего речь идет о заместителях председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая сама уже пять месяцев находится в отпуске. Это видно из деклараций чиновников, которые они по закону обязаны обнародовать в октябре, сообщает ТСН.

Исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий будет теперь получать ровно вдвое больше, чем раньше - 241 000 гривен. Дмитрий Сологуб заработал на 107 000 гривен больше, чем в августе. Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 000 гривен, а Олег Чурий - на 6000 гривен меньше.

Председателю правления НБУ полагается зарплата на уровне 300 000 гривен, однако госпожа Гонтарева находится в бесплатном отпуске, поэтому улучшенную зарплату получить не успела. "Я не работаю в НБУ", - утверждает она.

Когда президент примет решение о ее увольнении и когда она отчитается в Верховной Раде - пока неизвестно. Скорее всего, 300 000 гривен получать ее нынешний первый заместитель Яков Смолий, который претендует на должность главы Нацбанка.

Ни один из членов правления не захотел объяснять, за какие заслуги теперь будет получать такие деньги - журналистов отсылают в пресс-службу НБУ. Там пояснили, что зарплаты правления не повышались годами, и теперь их действительно решили приблизить к рыночным.

В то же время, по данным Госстата, средняя зарплата в финансовом секторе по состоянию на август составляет чуть больше 13 000 гривен в месяц - отнюдь не 300 000.      

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Ryanair предложил своим пилотам доплаты до 22 тысяч евро в годНБУ запретил использовать рубли с изображением оккупированного СевастополяНацбанк ожидает замедления инфляции

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5425
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 19652
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 4906
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 3450
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 1843
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2122
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2453
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2269
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2695
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3192
  1. В Кабмине рассказали, как выросла пенсия чернобыльцев 16217 / 16939
  2. Протесты в Киеве: что сейчас происходит у здания Верховной Рады 7975 / 8449
  3. Израильские врачи отрезали и пришили назад голову 9-летней пациентке 5152 / 5690
  4. Приватбанк начал распродажу недвижимости 4890 / 5278
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 4344 / 73330
  6. Россия отдала китайцам добычу своего золота 3075 / 3493
  7. Под Радой Парасюк напал на Гелетея 2801 / 3064
  8. Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского" 2440 / 2688
  9. В Пенсионном фонде рассказали, кто какую пенсию будет получать 2329 / 7986
  10. В Кремле внимательно следят за протестами в Киеве, - Песков 2123 / 2367
  1. Под Радой Парасюк напал на Гелетея 16 / 3064
  2. В Кабмине рассказали, как выросла пенсия чернобыльцев 12 / 16939
  3. Израильские врачи отрезали и пришили назад голову 9-летней пациентке 10 / 5690
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 8 / 97284
  5. Протесты в Киеве: что сейчас происходит у здания Верховной Рады 8 / 8449
  6. Вечно молодой. Почему наше общество заботится о том, чтобы детство не кончалось 8 / 531
  7. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 7 / 2122
  8. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 7 / 5425
  9. Олигархи захватили Украину, - Хельсинская комиссия США 7 / 685
  10. Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского" 7 / 2688
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.