Членам правления Нацбанка существенно повысили зарплаты.

Прежде всего речь идет о заместителях председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая сама уже пять месяцев находится в отпуске. Это видно из деклараций чиновников, которые они по закону обязаны обнародовать в октябре, сообщает ТСН.



Исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий будет теперь получать ровно вдвое больше, чем раньше - 241 000 гривен. Дмитрий Сологуб заработал на 107 000 гривен больше, чем в августе. Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 000 гривен, а Олег Чурий - на 6000 гривен меньше.



Председателю правления НБУ полагается зарплата на уровне 300 000 гривен, однако госпожа Гонтарева находится в бесплатном отпуске, поэтому улучшенную зарплату получить не успела. "Я не работаю в НБУ", - утверждает она.



Когда президент примет решение о ее увольнении и когда она отчитается в Верховной Раде - пока неизвестно. Скорее всего, 300 000 гривен получать ее нынешний первый заместитель Яков Смолий, который претендует на должность главы Нацбанка.

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Ни один из членов правления не захотел объяснять, за какие заслуги теперь будет получать такие деньги - журналистов отсылают в пресс-службу НБУ. Там пояснили, что зарплаты правления не повышались годами, и теперь их действительно решили приблизить к рыночным.



В то же время, по данным Госстата, средняя зарплата в финансовом секторе по состоянию на август составляет чуть больше 13 000 гривен в месяц - отнюдь не 300 000.