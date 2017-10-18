Украина расторгла договор с Россией о предприятиях, производящих военную продукцию

Кабмин Украины прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 октября, сообщают Українські новини.
Соглашение было подписано в Москве в 2000 году и вступило в силу в 2005 году.
Согласно документу, стороны обязались способствовать сохранению производственной и научно-технической специализации предприятий и организаций, участвующих в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества.
Напомним, Украина просит у США системы воздушной разведки и танковое вооружение.