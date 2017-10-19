Суд разрешил взыскать 171 млрд грн штрафа со всего имущества Газпрома, - Петренко

Хозяйственный суд Киева разрешил взыскать штраф с российского Газпрома в размере 171 млрд грн со всего имущества должника. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в Facebook.

"Хозяйственный суд города Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы Минюста и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с "Газпрома" штрафа в 171 млрд грн. Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника", - заявил Петренко.

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Министр добавил, что в соответствии с процедурами, данное решение суда должно быть обнародовано через несколько дней.

Напомним, АМКУ 25 января 2016 года принял решение оштрафовать Газпром на 85,966 млрд грн за "нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях и было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК "Нафтогаз Украины" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя".

Позже сумма штрафа увеличилась вдвое из-за начисления пени, так как Газпром отказался оплачивать штраф.