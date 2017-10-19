НБУ зафиксировал подозрительные операции в 36 банках

Нацбанк Украины зафиксировал подозрительные операции в 36 банках за этот год и передал информацию правоохранителям.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщение о финансовых операциях с наличными.
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"За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро", - говорится в сообщении.
В том числе, одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в НАБУ, два сообщения - в Нацполицию: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.
Напомним, НБУ снял ограничения для физлиц на перевод денег за границу.